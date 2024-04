Soubor Musica Florea v roce 2024 připomíná 250 let od narození významného českého klavíristy Václava Jana Křtitele Tomáška. S koncertem představujícím jeho tvorbu, kterou doplňuje také klavírní koncert W. A. Mozarta, vystoupí tento týden v Karlových Varech a posluchače přenese do doby raného romantismu. Koncert se uskuteční 23. dubna v Galerii umění KV od 19:00 hodin.

Musica Florea a Petra Matějová. | Foto: Petr Dyrc

Významným hostem orchestru je v tomto programu klavírní virtuoska Petra Matějová. Jméno skladatele Tomáška možná některým posluchačům nebude známé, Václav Jan Křtitel Tomášek byl ale skutečně velkou osobností české hudby 1. poloviny 19. století. Jako skladatel i pedagog měl velký vliv na vývoj moderní písně s českými i německými texty, výrazně ovlivnil v českém prostředí klavírní žánry a jejich směřování k romantickým formám a náladám. Založil dokonce hudební ústav zaměřený na výuku klavíru a skladby, který ve své době konkuroval pražské konzervatoři i varhanní škole. Jemu samotnému přezdívali „pražský hudební papež“. Jeho klavírní kvartet op. 22, které je základem programu, dokonale ilustruje skladatelovu genialitu a skvělou obeznámenost s tehdejšími možnostmi raně romantických klavírů. Musica Florea a její host – excelentní klavíristka Petra Matějová, která se specializuje na hru na hammerklavír – posluchače vezmou na výlet do raných dob romantismu a připomenou tvorbu tohoto hudebníka.

Na programu nebude jako vždy chybět ani slavné jméno, a to nikdo menší než W. Amadeus Mozart a jeho klavírní koncert č. 13 C dur. Čím bude koncert výjimečný i díky mistrovství Petry Matějové, připomíná dirigent souboru Musica Florea Marek Štryncl: „Na hammerklavíru či romantických klavírech, které mají zvukově často k hammerklvíru blíže než ke klavírům dnešního typu, mě fascinuje nejen různorodá zvuková barevnost a rozmanitost, ale také to, že nižší ponor kláves dovoluje klavíristům snadněji ‚vynést‘ a odlišit ornamentální charakter od toho, co má být např. melodicky nosné. Toto časté vášnivé nebo naopak jemné střídání nálad Petra Matějová ovládá bravurně, takže má dnešním posluchačům opravdu co nabídnout: neotřelou interpretaci, která však zároveň respektuje záměry raně romantických skladatelů.“ Dobu Václava Jana Křtitele Tomáška si můžeme nejlépe představit v souvislostech: generačně byl následovníkem W. A. Mozarta, působil v období národního obrození a byl přítelem mnoha básníků a literátů. Jako skladatel vycházel z hudebního klasicismu, obdivoval Glucka, Haydna i mladého Beethovena. Jeho hudba nesla ale vždy také český ráz a je tedy přímým předchůdcem našich nejslavnějších romantických skladatelů. Jeho klavírní a písňová tvorba je zásadní. Kromě klasických forem, sonát a variací na témata vlastní i svých současníků získal největší úspěch drobnějšími skladbami. Jeho poetické skladby pro klavír byly velmi oblíbené, písně pak komponoval i na texty slavných autorů, např. J. W. Goetha, F. Schillera nebo A. S. Puškina. Napsal písně také na texty Rukopisu královédvorského a básně obrozeneckých básníků Václava Hanky, J. K. Chmelenského a dalších autorů. Je mimo jiné autorem dvou oper a několika mší a requiem. Před smrtí publikoval také vlastní životopis, který je autentickým svědectvím o událostech své doby.

Koncert „Znamenitý klavírista Václav Jan Křtitel Tomášek“ Účinkuje: Musica Florea, dirigent: Marek Štryncl, hammerklavier: Petra Matějová Kdy: 23. 4. 2024, 19:00 Kde: Karlovy Vary, Galerie umění, Goethova stezka 6.

Lucie Kocourková