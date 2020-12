Muzeum Karlovy Vary připravilo soutěž s vánoční tematikou. Mottem soutěže by mohlo být „Když nemůžete do muzea, přijďte alespoň k muzeu a zúčastněte se soutěže“.

Každý pátek odpoledne se v okně muzea na Nové louce objeví anděl, který u sebe bude mít určitou indicii. | Foto: archiv muzea

Do muzejních expozic se návštěvníci totiž nepodívají ani tehdy, pokud opatření ohledně koronavirové situace poklesnou na stupeň PES 3. Platná omezení v tomto stupni stejně prakticky návštěvu muzejních expozic neumožní. Proto muzeum pro své příznivce a zájemce připravilo tuto soutěž.

Každý pátek odpoledne, tedy 27. 11., 4. 12., 11.12. a 18. 12., se v okně muzea na Nové louce objeví anděl, který u sebe bude mít určitou indicii, jež bude vystavena vždy do následujícího pondělí ráno. Poslední pátek, 18. 12., se v okně objeví otázka či úkol. Ten je však možné rozluštit pouze v případě, že soutěžící budou mít nasbírány všechny postupně vystavené indicie.

Odpověď je pak třeba zaslat do 31. 12. včetně na e-mail:sekretariat@kvmuz.cz. Soutěž bude vyhodnocena do 10. 1. 2021 a každý, kdo správně odpoví, obdrží od muzea dárkový balíček.