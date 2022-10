Celý název vlaku je Venice Simplon-Orient-Express. Souprava je složená z patnácti historických a zrestaurovaných vagonů Wagon Lits a Pullmann. Z Londýna do Prahy projížděl ve čtvrtek. V sobotu se následně cestující v něm vraceli zase zpátky.

Orient expres je označení pro více železničních spojení mezi západní Evropou a Balkánským poloostrovem. Až do 2. světové války se jednalo o luxusní vlaky Mezinárodní společnosti lůžkových vozů – Compagnie Internationale des Wagons-Lits spojující Paříž a Konstantinopol, potažmo Istanbulem.

Posledním pozůstatkem slavné éry byl vlak Orient expres, který od června 2007 jezdil na trase Štrasburk – Vídeň. Se změnou jízdního řádu v prosinci roku 2009 přišel definitivní konec legendárního spoje. Ale již od 70. let 20. století jsou jako Orient expres provozovány nostalgické vlaky složené z původních vozů z 20. a 30. let 20. století, přizpůsobených dnešním požadavkům.

V historii vlak jezdil z Londýna do Paříže a následně přes Norimberk a Cheb do Prahy a pak i do Polska a Rakouska.

Zaslal Miroslav Šindelář. Děkujeme.