Koncert uvede Symfonie č. 6 D dur „Ráno“ Josepha Haydna (1732 - 1809). Jde o první Haydnovu symfonii poté, co se stal dvorním kapelníkem u knížete Pavla II. Antonína Esterházyho a první ze tří symfonií (dále č. 7 „Poledne“, č. 8 „Večer“), které jsou pozoruhodné zejména rozsáhlými sólovými pasážemi jednotlivých nástrojů. Přezdívka symfonie „Ráno”, která nepochází od Haydna, ale rychle se ujala, je odvozena od pomalého zahájení první věty, představujícího východ slunce. Další části symfonie jsou abstraktní. Stejně jako další dvě symfonie v pořadí, ale kvůli počáteční asociaci byly pojmenovány „Poledne” a „Večer”.

Haydn, často ověnčený přídomkem „otec symfonie“, sice moderní symfonii nevynalezl, ale v jeho rukou dosáhla tato forma svého právoplatného postavení, se skladatelovým neustálým hledáním nových metod vyjádření v rámci přísné klasické struktury a jeho výjimečným talentem pro melodii a harmonii.

Následný Koncert B dur pro housle a violoncello Antonia Vivaldiho (1678 – 1741) dá vyniknout umění Jakuba Sedláčka a Martina Ondráčka, koncertních mistrů KSO. Koncert patří mezi více než půl tisíce instrumentálních koncertů pro nejrůznější nástroje, které obsahuje katalog bezmála osmi set děl, u nichž je autorství Vivaldiho doloženo. Vivaldi psal svá díla tak, aby byla blízká nejširším vrstvám posluchačů. Z jeho hudby čiší potěšení z komponování a radost ze života, která se přenáší na posluchače. V tom tkví i dnešní popularita Vivaldiho skladeb.

První trumpetista KSO Miroslav Smrčka a Jakub Sedláček budou sólisty Koncertu pro trubku, housle a orchestr D dur Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767). Koncert patří k jeho nejznámějším dílům. Telemann byl především ve své době považovaný za jednoho z nejlepších hudebníků a patřil k nejhranějším skladatelům. Je známý jako skladatel koncertů pro neobvyklé nástrojové kombinace.

Ve Vivaldiho Koncertu pro 4 housle a orchestr h moll, se představí houslisté sekce prvních houslí - Jakub Sedláček, Tatiana Skalková, Sri Gopal Martinez a Jan Mikeš. Na závěr zazní Haydnova Symfonie č. 8 G dur „Večer“. S KSO vystoupí vynikající varhanice Michaela Káčerková, zde jako hráčka na cembalo.

Jakub Sedláček patří k předním houslistům své generace, je vyhledávaným komorním hráčem a sólistou. Studoval Pražskou konzervatoř, konzervatoř v Plzni a na mistrovských kurzech v USA. Účastnil se úspěšně řady soutěží. Jako sólista účinkuje s předními českými orchestry, vystupuje rovněž na festivalech doma i v zahraničí. Působil pedagogicky a koncertně v Bangkoku na Mahidol University, jako koncertní mistr působil v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně, v Plzeňské filharmonii a v Thüringer Symphoniker v Německu. Od března 2013 působí v KSO.

Martin Ondráček vystudoval Pražskou konzervatoř, následně absolvoval JAMU v Brně. Během svých studií získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, převážně v kategorii komorní hudby. V letech 2007 – 2008 působil pedagogicky v Bangkoku na College of Music, Mahidol University a jako violoncellista v Thailand Philharmonic Orchestra. Po návratu působil tři roky v Severočeské filharmonii Teplice jako zástupce koncertního mistra a od ledna 2012 působí jako koncertní mistr violoncell v KSO.

Miroslav Smrčka absolvoval Pražskou Konzervatoř a Pražkou HAMU. Úspěšně se účastnil řady soutěží. Věnuje se i jiným hudebním žánrům, je zakládajícím členem Dixielandu Planá, působí v mezinárodní skupině Caribe zaměřené na latinsko-americkou hudbu. Dloudobě spolupracuje s varhaníkem Přemyslem Kšicou, je členem žesťového kvinteta KVintet. Členem KSO je od roku 2016, kde zastává post prvního trumpetisty.

Tatiana Skalková vystudovala hudební akademie v Kazani a Moskvě. Působila jako koncertní mistr Státního komorního orchestru a poté byla angažována v divadle Helikon-Opera v Moskvě. Od roku 1994 působila jako koncertní mistr Západočeského symfonického orchestru, kde koncertovala i sólově a zároveň působila v orchestru Virtuosi di Praga. Od roku 2004 ůsobí jako zástupce koncertního mistra v KSO.

Sri Gopal Martinez je venezuelský houslista, hudbu studoval na Mozarteum School of Music v Caracasu a na Pennsylvánské státní univerzitě v USA. Mimo jiné působil v Městském orchestru Caracas Symphony Orchestra a Youth Orchestra of Americas. Souběžně s hudební kariérou zasvětil svůj život oblasti meditace a spirituality. Je aktivním členem Centra védských studií Sri Chaintanya Sarasvat Math v Nabadwip v Indii a v centru buddhistických studií v Dharma Drum v New Yorku. Jako motivující řečník přednáší v rodné Venezuele v El Sistemě, hudebně-vzdělávacím programu zaměřeném na děti a mládež především ze sociálně znevýhodněných rodin, dále také na univerzitách v USA a na hudebních školách v Evropě. Členem KSO je od listopadu 2018.

Jan Mikeš je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění. Po ukončení studií působil dva roky v sekci prvních houslí v Janáčkově filharmonii Ostrava. Od sezony 2008/2009 je členem sekce prvních houslí v KSO. Během let 2001-2004 působil jako sekundista Doležalova kvarteta. S doprovodem orchestru jako sólista provedl např. Mozartův houslový koncert G dur nebo Vivaldiho Čtvero ročních dob.

Michaela Káčerková vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři, dále na Akademii múzických umění v Praze a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig. Vedle vlastní koncertní činnosti spolupracuje s mnoha sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly. Od roku 2014 působí jako umělecká ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu Karlovy Vary.

Koncert se koná ve čtvrtek 12. března od 19.30 v Karlovarském městském divadle.

Za KSO Lev Havlíček