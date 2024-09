Ilona Svobodová, Olin Nejezchleba a Norbi Kovács vzpomínají na Petra Skoumala.

Letos v září to bude deset let, co zemřel Petr Skoumal – skvělý hudebník, skladatel, kamarád a partner, úžasný člověk. K této příležitosti vznikl neformální komponovaný pořad plný vzpomínek, písní i básniček a neznámých textů v podání Petrovy manželky Ilony Svobodové a přátel a spoluhráčů z posledních let Petrovy hudební kariery Olina Nejezchleby (violoncello) a Norbiho Kovácse (kytara). Historky ze soukromého, hudebního i společenského života jsou doplněny fotografiemi z rodinného alba a dalších zdrojů. Vstupné 250 korun.

Lenka Tóthová