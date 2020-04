Návody, jak procvičit tělo, se objevily na cyklostezce z Ostrova do Květnové.

Nápisy na cyklostezce. | Foto: město Ostrov

Nápad se líbil lidem i starostovi Ostrova Janu Burešovi. „Je to bezvadný nápad, jen jsou napsány křídou. Určitě něco vymyslíme, aby to mělo delší životnost než do prvního deště,“ vzkázal.