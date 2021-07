Sedm škol z celého regionu Sokolovska sdílelo své zkušenosti s projekty, které s žáky realizovali v rámci projektu MAP SOKRA Regionální identita.

Žáci pátrali po stopách zaniklých osad a jejich obyvatel. | Foto: archiv

My jsme pátrali po stopách zaniklých osad a jejich obyvatel. Sedm škol z celého regionu Sokolovska sdílelo své zkušenosti s projekty, které s žáky realizovali v rámci projektu MAP SOKRA Regionální identita. My jsme pátrali po stopách zaniklých osad a jejich obyvatel. Rozvaliny venkovských stavení, osiřelé ovocné sady, střípky kuchyňské keramiky… Kdo byli lidé, kteří v těchto domech žili? Proč museli své domovy opustit? A jaký dopad měl jejich odchod na životní i přírodní podmínky celého regionu? To jsou jen některé otázky, na které hledali odpovědi naši žáci.