Letošní celodenní tábory se záchranáři ve Světě záchranářů v Karlových Varech byly naplněny k prasknutí.

O tábory se záchranáři byl velký zájem. | Foto: Svět záchranářů

Neuvěřitelnému počtu 1710 „malých záchranářů“ se splnil sen stanout po boku profesionálních záchranářů. Každý den plný aktivit, zážitků, her, ale hlavně i získávání zkušeností od zdravotních záchranářů, hasičů, policistů, městských strážníků i vojáků. To a mnohem více zažívaly děti v jedinečném simulačním areálu již pátým rokem. A ten letošní byl co do počtu turnusůi dětí opravdu rekordní. Jelo se prostě celé léto.

„Bylo to opravdu náročné léto. Lektoři – záchranáři, oddíloví vedoucí a další lidé, kteří se podíleli na těchto táborech, byli často na konci dne vyčerpaní. Nicméně silou do dalšího dne a hlavně tou nejlepší odměnou byly nadšené a šťastné obličeje dětí, které často jejich rodiče nemohli z tábora dostat ani domů,“ shrnul Lukáš Hutta, ředitel Světa záchranářů. Létem a tábory však akce neskončily. Karlovarský Svět záchranářů je zcela naplněn i ve zbytku roku. Vzdělávací programy pro školy, zájmové skupiny, senior akademie, kurzy první pomoci a BOZP, školení řidičů a mnoho dalších aktivit jsou mnohdy beznadějně obsazené až na dva roky dopředu.