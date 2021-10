O likvidaci v Děčíně se postarala profesionální jednotka z Děčína. Dobrovolní hasiči z Jílového provedli úklid z Jílového, přes Libouchec až do Tisé. Současně s policií byl únik oznámen na Správu a údržbu silnic a také na Ředitelství silnic a dálnic. Doprava v Jílovém byla po dobu zásahu řízena MP Jílové. Středeční událost je v šetření.

Barevný pruh nahlásilo současně několik oznamovatelů. Průzkumem a dalším oznámením bylo zjištěno, že únik bude většího rozsahu a zásah bude potřeba od Děčína až do Tisé na Ústecku.

Hasiče ve středu dopoledne zaměstnala barevná skvrna táhnoucí se od Děčína do Tisé. | Foto: Lukáš Ondroušek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.