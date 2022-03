„Bylo to skutečně bláznivé. V průběhu týdne se střídal sníh s deštěm, až nakonec v noci na pátek bylo hezky nasněženo. Pak do toho ale začalo opět pršet a v sobotu ráno se vytvořil dokonalý led. K tomu se spustil strašný vichr, takže jsme nakonec start dětských závodů i po konzultaci s Horskou službou posouvali místo původně plánovaných 9 hodin na 12 hodin a dospělé kategorie vyrazily na trať ve 13 hodin,” uvedla ředitelka závodu Kateřina Ondrová.

Zatímco sobota patřila volné technice, v neděli měla hlavní slovo klasika. Po oba dva dny se do závodu zapojilo dohromady 960 běžkařů, což překonalo o třetinu původní očekávání. Nejúspěšnější sportovci se mohli těšit z cen, nad vším však převládala spokojenost, že se po roce koronavirových omezení opět mohli vyznavači pohybu na čerstvém vzduchu setkat a poměřit síly.

„Trefit ´mázu´ na klasiku v neděli bylo neskutečně těžké, na trati se střídal v krátkých úsecích prašan, led, voda, pak to projela rolba… Výhodu měli určitě ti, co závod utáhli soupaž na holých lyžích. Bohužel jsme museli původně plánovaných 45 kilometrů zkrátit asi na 40 kilometrů, ale ve finále to nikomu nevadilo, hlavně že zase závodíme,” řekla Kateřina Ondrová.

Výsledky 51. ročníku Karlova běhu - muži 22 km volně: 1. Václav Hrouda (KB Jilemnice) 50:59,6 min, 2. Michel Schreier (Fischer Racing Team) 51:06,5, 3. Oliver Wünsch (SV Neudorf) 51:08,5; ženy 22 km volně: 1. Marie Meischner (SC Norweger Annaberg) 1:00:39,0 h, 2. Eva Stoklasová (Kasper – Swix Team) 1:00:50,2, 3. Hanna Nöhmeier (Team Zipps) 1:01:48,7; muži 45 km klasicky: 1. Philipp Unger (xc-ski.de AN Skimarathon Team) 1:51:20,8 h, 2. Richard Leupold (Ski Club Dresden Niedersedlitz) 1:51:20,9, 3. Jens Eßnach (VSC Klingenthal) 1:54:33,9; ženy 45 km klasicky: 1. Anna-Marie Hejná (eD System Silvini Team) 221:16,6 h, 2. Katrin Müller (Grün-Weiß Pirna) 2:25:02,4, 3. Insa Uhlig (Ski Club Dresden Niedersedlitz) 2:29:04,1.

Kompletní výsledky najdete na: sportsoft.cz

Příspěvek zaslala Michaela Kratochvílová. Velice jí děkujeme.