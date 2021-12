Krátce po zahájení výstavy obě sestry, Laděnka a Lidunka Berkovy odešly z tohoto světa, aniž by výstavu měly možnost spatřit a proto mi dovolte celému souboru touto cestou poděkovat za to, že celý život přinášely do našeho města radost a zábavu dětem i jejich rodičům a s velkou vytrvalostí a láskou se věnovaly své krásné práci.

Příspěvek zaslala Pavla Perglová, kurátorka výstavy. Velice jí děkujeme.