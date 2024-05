Ocenění strážníků za dlouholetou službu

Primátorka města spolu s velitelem Městské policie Karlovy Vary 3. května ocenili za dlouholetou dobrou službu členy městské policie - za 30 let služby velitele pořádkové služby Jindřicha Láta a IT technika Daniela Schlossera, zástupce velitele městské policie Jana Trojáčka za 20 let služby. Setkání se bohužel nemohl zúčastnit další z "třicátníků" Libor Szebenyi.

Ocenění strážníků. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

Velitel Marcel Vlasák připomněl, že 5. května uplyne 32 let od založení Městské policie Karlovy Vary, a zároveň to bude shodou okolností rovných 2000 dnů, co se vrchní velitelkou městské policie (a primátorkou) stala Andrea Pfeffer Ferklová. Předal ji při této příležitosti zvláštní pamětní plaketu městské policie. Nikola Záhorová