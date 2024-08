Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, který je svou strukturou vyučovacích předmětů orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního, nebo nemravného jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá od září do května příštího roku. V průběhu studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií Karlovy Vary.

Program je pro všechny uchazeče zdarma! Přihlášky do 15. ročníku jsou volně ke stažení na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary, nebo si je můžete vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí služba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy Vary. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat e-mailem na h.danielova@mmkv.cz, nebo zanést opět na služebnu Městské policie Karlovy Vary a to v termínu od 12. 8. 2024 do 13. 9. 2024. Podrobnější informace obdržíte na telefonním čísle tel: 353 153 937.

Nikola Záhorová