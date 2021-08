Jízdenky na tento vlak je možné zakoupit u všech pokladen a v e-shopu Českých drah. Nostalgický vlak sestavený z historických vozů řady Bai poveze parní lokomotiva 477.043 „Papoušek“. Odjíždět bude z Lužné u Rakovníka v 10:50 a do Chomutova přijede ve 12:00. Zpět do Lužné odtud bude vyrážet ve 14:50. Odjezd parního vlaku z Lužné u Rakovníka je možné sledovat i on-line.

Hlavním lákadlem muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka jsou parní lokomotivy, kterých se ve sbírkách nachází více než třicet. Tyto stroje mapují vývoj parního provozu od přelomu 19. a 20. stol. až po konec parní trakce v druhé polovině 20. stol. Kromě parních lokomotiv si návštěvníci prohlédnou také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a spoustu dalších zajímavých exponátů potřebných pro drážní provoz.

V železničním depozitáři NTM v Chomutově je k vidění téměř stovka kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy z roku 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah. Na své si v Chomutově přijdou i fotografové, kteří tu budou mít příležitost vyfotit si dva „Papoušky“ (stroj 477.043 Českých drah, který přiveze historický vlak, a lokomotivu 477.060 ze sbírek NTM) vedle sebe.

Obě muzea jsou zajímavým tipem na výlet i v jiné dny, kdy nejede parní vlak. Muzeum Českých drah v Lužné je do konce letních prázdnin otevřené denně od 9:30 do 17:00, depozitář NTM v Chomutově má do 5. září otevřeno vždy od úterý do neděle od 9:00 do 17:00. Otevírací doba v září a říjnu, ceny vstupného a další podrobnosti jsou uvedené na stránkách www.cdnostalgie.cz a www.muzeum-chomutov.cz.

