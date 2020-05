Krajská knihovna v Karlových Varech se dnes znovu otevírá svým čtenářům, i když také tady budou platit přísná hygienická pravidla.

Interiér A - klubu v karlovarské krajské knihovně. | Foto: Deník / Redakce

V současném stavu chceme mít bezpečnou knihovnu pro všechny. Veškeré publikace prošly uceleným systémem dekontaminace. Čtenáři tak dostanou hygienicky ošetřenou a naprosto nezávadnou knihu. Vstup do prostor knihovny bude možný pouze s rouškou, pro omezený počet lidí. Na místě budou k dispozici jednorázové rukavice a bezoplachová dezinfekce pro bezpečnou manipulaci s publikacemi. Z hygienických důvodů zatím nebudou v provozu veřejné počítače. Veškerý provoz se soustředí do centrální haly, přístup do jednotlivých oddělení nebude možný. Otevřeno bude od 9 do 19 hodin.