Poděkování paní ředitelce Tiché

Je to již dvacet let, co naše paní ředitelka Mgr. Bc. Zdeňka Tichá převzala vedení a zodpovědnost za devět mateřských škol, sloučených do jedné příspěvkové organizace. Byla nejen vizionářem, ale i pilířem, na kterém stojí úspěch našich školek. Společně se svým kolektivem vytvořila projekt, jehož logem je náhrdelník prokládaný barevnými korálky. Přičemž každý z korálků představuje jedinečnost dané školky a všechny korálky dohromady tvoří jeden pevný, neoddělitelný celek.

Ředitelka školek Zdeňka Tichá (na snímku uprostřed). | Foto: Deník/Jana Kopecká

Naše školky by nebyly tím, čím jsou, kdyby nebylo její obdivuhodné schopnosti vyslechnout každého svého zaměstnance, ať už přišel s problémem pracovním či osobním, nebo s jakoukoliv žádostí. Její slova vždy doprovázela laskavost, pochopení a povzbuzující úsměv na rtech. Za to, paní ředitelko, vám patří náš velký dík. Za váš smysl pro spravedlnost, upřímnost a ochotu pomoci a to nejen v rámci našich zdí, ale i v širší komunitě. Každý z nás si váží přístupu, jakým jste se věnovala nejen našim potřebám, ale i potřebám rodičů a „našich“ dětí. Není divu, že v roce 2017 byla paní ředitelka Tichá oceněna jako nejlepší ředitelka v Karlových Varech a to právě za transformaci systému předškolního vzdělávání v Karlových Varech. Za aktivitu k mezinárodní spolupráci a za získávání finančních prostředků z EU, na jejichž základě byly obnoveny zahrady mateřských škol Krymská a Mozartova. I za to bychom rádi naší paní ředitelce vyjádřili nejhlubší úctu a vděčnost. Za její neúnavnou práci ve dne i v noci a za její oddanost ke své práci a svým zaměstnancům. Milá paní ředitelko, jste pro nás velkou inspirací a příkladem. Jsme šťastni za to, že jsme mohli být součástí vaší cesty a za to, že právě vy jste byla součástí té naší. I když neznáme vaše plány do budoucna, chceme vám popřát vše nejlepší na vaší další cestě životem. Mnohokrát děkujeme! V úctě a s vděčností 99% zaměstnanců 1. Mateřské školy Karlovy Vary