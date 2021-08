Z Kladrub vyrážíme podpořit především vrbického jezdce třídy VET1 Jirku Koukolíka se startovním číslem 817, ale samozřejmě držíme palce taky Petrovi Smítkovi z nedalekých Pňovan. Pozdravit do "paddocku" jsme zašli také jednoho z nejznámějších českých borců Járu Romančíka.

Pořadatelé připravili pro jezdce v okolí Kozojed šedesátikilometrový okruh s náročnými přejezdy a třemi měřenými testy. Okruh museli závodníci zdolat v časovém limitu třikrát, veteráni dvakrát. Těm bylo ulehčeno vypuštěním extremního testu enduro v "hradišťské" rokli.

Po prvním kole je v sobotu Jirka na druhé pozici. I když značně unaven, nakonec se statečně popral i s kolem druhým a po prvním dni končí na úžasném třetím místě. Je nám líto, že pro zdravotní problémy musel odstoupit do té doby na třetím místě skvěle jedoucí ve třídě E2 Petr Smítka. Tomu bohužel zdraví nedovolilo nastoupit ani do nedělního závodu. Moc držíme palce, aby se dal brzo do kupy.

Neděle přinesla všem jezdcům po vydatných sobotních deštích velmi těžké podmínky a vítězem se stal vlastně každý, kdo v náročném terénu závody dokončil. To se nakonec povedlo i našemu Jirkovi, dlouho si držel třetí pozici, ale několik pádů ho nakonec o bednu připravilo a v neděli skončil pátý.

Musíme smeknout před neuvěřitelně dobře odvedenou prací pořadatelů. Ve všech sekcích bylo pro diváky zajištěno občerstvení, voda na umytí a další potřebné zázemí. Všechny testy i přejezdy byly perfektně značené a v místech, kde závodníci museli přejíždět silnici, traťoví komisaři obratem pozastavovali dopravu a neustále dokola seškrabávali z vozovky nanesené bláto.

Za článek a fotky děkujeme Monice Šavlové