Každý rybník, nebo vodní nádrž, v rybářském revíru MO ČRS Karoly Vary, má své jméno. Ti starší vzpomínají na Mexiko, Kocandu, Čankovskou jámu, Přemilovský rybník a všude, kde probíhaly rybářské závody, kde se soutěží a prožívají krásné chvíle u vody a v přírodě. Každý rybník má také své specifické podmínky k chytání ryb a je také umění, připravit se na takovou soutěž. Hlavně doprovody dětí, tatínkové, maminky, dědečkové a babičky spekulují, jaká je osádka ryb v rybníku, co připravit za návnadu, jaká je hloubka atd. a důležité je, co nejlépe se v soutěži umístit. Rybařina je někdy umění a děti si zvykají na někdy i celoživotního koníčka a lásku k rybám.

MO ČRS Karlovy Vary - Odbor mládeže a LRU připravili pro závodníky a soutěžící velmi dobré podmínky, které jsou důstojné pro takovou výjimečnou akci v průběhu roku. Příprava není jednoduchá, ale jak sami organizátoři říkají, vše se nám vrátí na rozzářených očích a na přístupu a další budoucnosti rybářů Petrova cechu.

Příprava a těšení na dětské závody se pokaždé nese ve velkém napětí a očekávání. Vážná už je situace hned po příchodu, kdy se musí závodník zapsat do prezentace, vylosuje si lovné místo a dostane lovný lístek. No a hned po vnadění začíná ten velký závod a boj s časem, aby v průběhu tří hodin nachytali, změřili centimetry a body byly rozhodčími zapsány do lovných lístků. Pro takové špuntíky, někdy už od čtyř roků, to není vůbec jednoduché. Ale kdo chytí rybu, ať už je jakákoliv, má zážitky na celý život.

Po náročných závodech, kdy jsou všichni řádně vymrzlí, vždyť ráno bylo 6 stupňů a severní vítr, nastává doba uklidnění a vyhodnocení a převzetí velice kvalitních cen a rybářských doplňků. Každý závodník obdrží diplom a pamětní list, medaili a ti nejlepší krásné zlaté poháry. Na dětech je sympatické a přirozené, jak jsou pyšné, že ulovily a šáhly si na rybičku, že překonaly samy sebe a po tříhodinové bitvě už jim zima ani nevadila. Vždyť rybařina je také o štěstí a o otužování. A jak předseda MO ČRS Zdeněk Pešek při loučení a děkování zdůraznil, moc jste toho nenachytali, ale tentokráte za malé úlovky nemůže závodník, ale přírodní podmínky, nepříznivé počasí a studená voda. Dále pak všem poděkoval za účast a popřál hodně úspěchů v rybařině.

Přesto úlovky na dětských rybářských závodech byly uspokojivé. Perlíni, plotice, pstruh a kapr. Soutěžících v kategorii do 11 let závodilo jedenáct. Na 1. místě se umístil Faitl Jakub s 275 body a nachytal 19 ryb. Na 2. místě se umístila Fričová Laura se 134 body a nachytala 8 ryb a bronzový v této kategorii byl Bauer František se 131 body a nachytal 8 ryb. V kategorii do 15 let se zúčastnilo 9 borců a na 1. místě se umístil Holubec Ondra se 441 body a nachytal 27 ryb, na 2. místě se umístil Novák Josef se 114 body a nachytal 7 ryb a bronzový byl Turek Dalibor s 53 body, chytil 3 kusy. Vyhodnocovala se i chycená největší ryba, ta se povedla vylovit Nádeníčkové Ele, a byl to nádherný pstruh duhový 38 cm dlouhý.

Další ročník dětského závodu v lovu ryb udicí CUP 2019 skončil. Jak se ukázalo, způsob lovu plavaná nebo feeder vyhovoval všem závodníkům a rybník KRACH v Olšových vratech byl velice vhodně zvolen zástupci MO ČRS Karlovy Vary. V romantickém prostředí, a mimo jiné využíván také ke sportovním účelům. Všichni se těší na další také závody a pozváni jsou na další soutěž, v zimním období dírkování.

Poděkování patří všem organizátorům za přípravu a průběh celé rybářské akce. Zejména řediteli závodu Davidu Brožovi, technickému řediteli Petru Tóthovi, hlavnímu rozhodčímu Janu Machovi, Petru Plocovi za technické zázemí a dále pak všem rozhodčím a rybářské stráži MO ČRS Karlovy Vary.

Děti se rozcházely v dobré náladě, s pozdravem Petrův zdar.

Pavel Vaněček