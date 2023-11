Lesk, radost a pohádka. Těmito třemi slovy bychom mohli popsat pondělní večer na Základní škole Masarykova v Ostrově. Po chodbách cupitají krásné princezny v nadýchaných róbách, stateční princové a rytíři s barevnými plášti, kuchtíci, služebné a dokonce i cinkající šašek.

Děti na podzimní slavnosti. | Foto: ZŠ Masarykova, Lenka Čalounová

Mezi dětmi se mísí radost i očekávání – všichni se těší, co přinese večer. 30.10. jsme zakončili naše podzimní téma: Tři oříšky pro Popelku aneb pohádka očima dětí. Celé první dva měsíce školního roku byly věnovány právě tomuto tématu, Tři oříšky slavily 50 let a my s nimi.

V podvečer se začaly scházet děti z 1. stupně, aby si mohly užít tradiční podzimní slavnost, která se nesla v duchu skutečného královského plesu. Tak jako každý rok děti i mnozí pedagogové oblékli pestré tematické kostýmy a škola se proměnila, letos v pohádkový zámek. V nazdobené tělocvičně se tančilo, zpívalo a předváděla se předem nacvičená vystoupení. Během večera mohly děti soutěžit na připravených stanovištích a vysloužit si tak sladkou odměnu. Fotku na památku pořídila drobotina v nazdobeném fotokoutku. A ten, kdo se chtěl bát, vydal se na strašidelnou stezku školou, která s padající tmou byla ještě o trochu strašidelnější. Celý večer bylo v předsálí k dispozici nejen pití, ale také pestré občerstvení, které z většiny připravili rodiče, a které – tak jako v minulých letech – bylo voňavé a neodolatelné, a doslova se po něm zaprášilo.

Došlo i na vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže, a to samotným panem králem. Vítěze čeká v prosinci výlet na zámek Moritzburg a vánoční trhy v Německu. Závěrem slavnosti se všichni shromáždili před školou a pozorovali okouzlující ohňostroj doprovázený hudbou z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Byla to tečka na konci magického večera.

Rádi bychom poděkovali dětem, které byly celý večer moc šikovné a bez nichž bychom neměli elán a chuť pořádat podobné akce, všem rodičům, kteří se podíleli na plese – ať už dodaným občerstvením či organizačně, a v neposlední řadě všem pedagogům i ostatním pracovníkům školy, kteří s dětmi cvičili tanec a zpěv, a díky nimž se jako kouzlem škola přenesla do pohádky.

Za ZŠ Masarykova Lenka Čalounová