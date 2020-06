„Na turnaj se nám během několika dní přihlásilo 25 dvojic. V záloze jsme měli i několik náhradníků. Takový zájem o nový turnaj jsem opravdu nečekal,“ říká organizátor a předseda Volejbalového klubu Karlovy Vary Michal Mazůrek.

Týmy byly rozděleny do 5 základních skupin. První rozdělení bylo na organizátorech. Rozděleno bylo 25 dvojic do 5 pětičlenných skupin. Následně po odehrání základních skupin se vytvořilo dalších 5 skupin. Všichni 1. ze základních skupin, vytvořili 1.skupinu. Všichni druzí ze základních skupin byla 2.skupina, a tak dál to pokračovalo až do 5. skupiny.

„Celý turnaj měl skvělou atmosféru. Začal netradičně společnou rozcvičkou a vzápětí se šlo hrát. Moc nás to bavilo. A název turnaje nemohl být výstižnější, plážový autobus dominuje celému areálu,“ doplnili absolutní vítězové turnaje: Anna Bicanová a Radek Baláž.

„Jsem opravdu velice rád, že se tento amatérský turnaj povedl. Upřímně doufám, že se v hojném počtu sejdeme u dalšího ročníku BAR-BUS CUPU. Snad nám příště vyjde teplejší počasí,“ dodal Mazůrek.

Pokud máte zájem o sport nad vysokou sítí a chtěli byste přihlásit své děti, více informací najdete na webových stránkách: https://www.vkkarlovyvary.cz/

Rezervaci beachvolejbalových kurtů provedete jednoduše elektronicky na webových stránkách: https://www.beachkv.cz/

