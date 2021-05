Svůj název získal na počest kocoura Bruna, jenž byl vlastním kocourem majitelky, který zemřel velmi mladý na zákeřnou nevyléčitelnou nemoc Fip.

Útulek sídlí v domě, který dal do výpůjčky Magistrát města Karlovy Vary. Dům byl několik let zcela vybydlený a dobrovolníci jej dávají postupně ze svých zdrojů a příspěvků dárců do lepšího stavu, aby splňoval nejlepší podmínky pro kočky.

Kapacita útulku je 80 koček. Jsou to zejména kočky, které byly na ulici zraněné, nemocné, nebo ty, které přišly o svého majitele a byly nechtěným dědictvím. V současné době je v útulku okolo 70 koček, většina z nich hledá nové majitele a ty nejlepší domovy. Útulek se též zabývá regulací populací toulavých koček kdy řeší plošné odchyty a následné kastrace. Pokastrační péče je zajištěna v téměř nové karanténě, která byla projektem r. 2020. Letošním projektem je především nová ošetřovna pro veterináře a položení podlahových krytin. Útulek stále hledá nové sponzory, dárce i nové zájemce o kočičky. V dalších číslech vám představíme jednotlivě kočičky, které čekají v útulku na domov.

Kontakty:adresa: Západní 1402/67 Karlovy Vary

Web:www.bezblesekkv.eu

Fb: https://m.facebook.com/bezblesekkv/?ref=bookmarks

Bruníkův kočičí spolek Bezblešek, z. s.