Múzy

Nechám múzy dělat svoji práci

Já budu tam

kde mám být

život sám přijde

a ukáže

co se má dít

to vždytak je

když střelka kompasu

ukazuje kam

mám jít

život je překvapivý

To už vím .. .

nechám věci dít

a stávám se tím

čím mám vždy být

To je odpověď. . .