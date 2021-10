To je moc hezký, že se modernizuje a udržuje město, nic méně to nejpodstatnější a prioritou by mělo být výstavba bytů státních. Než podporovat kšeftování a předražené pronájmy!

Mlýnská kolonáda je jednou ze čtyř kolonád Karlových Varů a v současnosti také největší. | Foto: Mária Cibová

Kde obyčejný pracující občan si nemůže dovolit platit dráhy bydlení! To asi moc nikoho z vedení města Karlovy Vary nezajímá. Ostuda a ponižující! Když musíte bohužel jít bydlet na městské ubytovny, kde je to věčinou samí problémový občan, hádky, rvačky, jsou na denním pořádku, bydlet mezi tím je horor! Ale ono když není jiná možnost, tak musíte mezi nima bydlet! Protože bydlení jinak je drahé, tak nic jiného bohužel vám nezbývá! To by měli řešit! Bydlení pro normální lidi co pracují, umí se chovat a respektují morální hodnoty, a soužití s ostatníma spoluobčannama. To, co dnes město dává na jejich ubytovny to je prostě něco otřesného! To nejsou snad ani lidí ale zvířata, chování, úcta, etika, nic jim to neříká! MAZEC!