Rocková kapela DOCTOR VICTOR v roce 2016 uvedla na pražském koncertě hardrockové mohykány AC/DC, nyní vystoupí v sobotu 3. října 2020 poprvé v Karlových Varech v klubu Slash Bar od 18:30 hodin. V roli hosta se představí místní Jazzbooster.

DOCTOR VICTOR. | Foto: archiv kapely

Kapela DOCTOR VICTOR se dostala do povědomí v roce 2013 díky výhře v Hard Rock Rising v rámci České republiky, v následujícím roce pak získala 2. místo v celosvětovém finále soutěže Global Battle of Bands v Thajsku. Od té doby měla možnost vystupovat jako předkapela Lucie či již zmiňovaných AC/DC. Doctor Victor májí za sebou turné po Velké Británii a Evropě a je první českou kapelou, která vystoupila v legendárním americkém klubu Whiskey A Go Go v Los Angeles a na prestižním hudebním veletrhu NAMMShow v Anaheimu. Ví o nich například i glam metaloví Kiss, kteří kapelu zařadili do výběru TOP10 soutěže The Kiss Kruise . V minulosti nahrávali třetí sólové album zpěvákovi Danovi McCaffertymu z Nazareth.