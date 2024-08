Letní prázdniny se už překlenuly do druhé poloviny a policejní preventistky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nelení a pořádají různé preventivní akce po celém kraji.

V horkých dnech se zaměřují především na vodáky a návštěvníky koupališť, a to v rámci celorepublikové akce „Bezpečně u vody“. Těmto osobám poskytují mnoho cenných rad a informací, např. jak se nestát obětí trestné činnosti, jak předejít újmě na zdraví či dokonce na životě. Vzhledem k tomu, že na vodu, respektive na plavidla, alkohol nepatří, a to z důvodu, že může dojít k tragické nehodě, rozdávají alternativu v podobě nealkoholického piva, které dodal Český svaz pivovarů a sladoven v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“. Za zodpovězení otázky k dané problematice mohou od nich návštěvníci dostat např. voděodolný obal na mobil, přívěsek s plovákem na klíče, pláštěnku aj.

Nealko pivo mohou obdržet i cyklisté, motocyklisté a jezdci na elektrokoloběžkách, a to v rámci preventivních akcí, které pro ně jsou průběžně připravovány. Cyklisté na preventistky mohli natrefit např. na cyklostezce směrem na Svatošské skály v Karlových Varech, v Sokolově, v Lokti, v Ostrově, v Chebu a dalších místech v kraji. Motocyklisté zase na benzinových čerpacích stanicích nebo na akcích přímo pro ně pořádané. Tím byl například motosraz 155 na koupališti Michal nebo testovací jízdy v BMW V Karlových Varech. Jezdci na elektrokoloběžkách se s preventistkami setkali v centru větších měst jako jsou Karlovy Vary, Sokolov či Cheb. Odnést si mohli nejen nealko pivo, ale také cenné rady ohledně povinné výbavy, bezpečnosti a reflexních prvků, díky kterým jsou lépe vidět. Za splnění krátkého dopravního testu mohli dostat např. cyklolékárničky a různé cyklodoplňky, motolékárničky, reflexní kšandy či nákrčník a jezdci na elektrokoloběžkách červené a bílé světlo, které si mohli připevnit na svojí koloběžku.

Letní prázdniny patří především dětem, a tak za nimi preventistky zavítaly do několika letních a příměstských táborů jako např. na tábor Vránov na Sokolovsku, na Svatošské skály na Karlovarsku a také do Nové Vsi na Sokolovsku. Čekají je ještě např. příměstské tábory ve Světě záchranářů v Karlových Varech nebo v dětském centru v Chodově. Pro děti mají připraveny zajímavé hry nejen s policejní tématikou, ale také ukázky policejní techniky či výstroje a výzbroje policistů. Nesmí chybět ani menší dárečky, ať už v podobě bonbónů a lízátek z hroznového cukru nebo různých omalovánek a papírových policejních her.

V létě proběhlo i několik preventivních akcí zaměřených na zabezpečení majetku v rámci Motokrosu v Lokti či na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Preventivní stánek budou mít preventistky i na akci v Děpoltovicích 10. srpna nebo o týden později na leteckém dni v Chebu. Zde budou mít pro návštěvníky připraveny různé preventivní aktivity a hry.

Policejní preventistky přejí všem krásné léto.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová