Festival sportu. Přehlídka sportovních možností našem městě. Nábor do většiny sportovních oddílů na jednom místě. Vyberte si nejvhodnější sport i vy.

Přijďte si první zářijový víkend na Kamencové jezero vybrat sport a pochutnat si na dobrém jídle. 4. ročník Festivalu sportu proběhne v neděli 5. září od 10.00 do 16.00 hodin. Na dvacet sportovních klubů se představí dětem i rodičům. Novinkou je letos „předskokan“ v podobě Food festivalu, který začne již v sobotu 4. září od 11.00 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.