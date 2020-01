Hostící kraj si tradičně může vybrat jednu uměleckou disciplínu. Tentokrát to byla hra na elektronické klávesové nástroje.

Ilustrační foto. | Foto: Vlastimil Buňka

Jako jediná reprezentantka za Plzeňský kraj byla vybrána Nina Kováčiková z Přimdy. Byla do nedávna žákyně ZUŠ Tachov (p. učitele Nekvapila), se kterým přivezla na loňském jaře 1.místo z krajské soutěže a následně 2. místo z celostátního kola. (Byla to "áčková" soutěž probíhající jednou za 3 roky pod MŠMT). Na Olympiádu ji připravoval její nový učitel, pan Spáčil, který zaštiťuje tento obor na plzeňské konzervatoři a učí ji pod ZUŠ Třemošná. Jeho autorskou skladbu si mohla zkusit před publikem v prosinci v Muzeu v Plzni. Ze všech 14 nejlepších dětí z republiky se na Olympiádě v první den probojovala do finále (postoupilo pouze 6 dětí) a druhý den uhájila krásné 4. místo pro svůj kraj. Její repertoár obsahoval autorské skladby již zmíněného pana učitele s doprovodem z kláves, ale také o nic méně náročnou klavírní skladbu na dlouhé klaviatuře. Myslím, že pro náš kraj to je velmi hezký výsledek.