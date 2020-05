Přihlásit je možné ještě během května. Galerie se nachází přímo v centru u Dolního nádraží a pořádá tvůrčí kurzy a dílny pro děti a mládež již od roku 2005.



Tvůrčí týden pro holky a kluky ve věku 8 - 15 let bude naplněn procházkami, hrami, povídáním o filmové animaci a samozřejmě tvořením. Co se skrývá za tajemným názvem “Rozhýbej svůj příběh aneb Co se děje ve Varech, když se nikdo nedívá”? “Děti budou společně s lektory objevovat a rozpohybovávat příběhy Karlových Varů, a to doslova: pomocí pohyblivých obrázků, kouzel filmové animace,” vysvětluje Eliška Failová ze SUPERMARKET wc, jedna z lektorek tábora. Účastníci nahlédnou pod pokličku zásadních filmových profesí jako je scénáristika, režie, scénografie i samotné umění animace a společně natočí animovaný film.



Příměstský tábor v čase od 9h do 16h je celodenním pobytem, kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Zajištěn bude oběd, svačina i letní pitný režim. “ Tým zkušených lektorů se bude věnovat skupince maximálně 15 dětí. Počet volíme záměrně, abychom se v útulném prostředí naší malé galerie mohli věnovat každému kreativci a všichni se cítili fajn,” upřesňuje Kateřina Hanková, koordinátorka vzdělávacích aktivit v galerii.

Cena je 2200 Kč (včetně jízdného, vstupů do galerií, jídla a pití). Přihlášky naleznete na webu supermarketwc.cz v sekci Aktuality pod názvem Příměstský tábor jinak. S přihlášením pořadatelé doporučují neotálet, místa se postupně zaplňují.

https://supermarketwc.cz/aktuality/primestsky-tabor-jinak

Bližší informace: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz. www.supermarketwc.cz