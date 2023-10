Střední zdravotnická škola v Karlových Varech otevřela 27. září dveře nejen svým studentům, ale také inspirativním mladým lidem z projektu H3KNISE (www.h3knise.cz). Tento projekt určený středoškolákům byl dosud úspěšně realizován na Slovensku a letos se rozšířil i do České republiky.

Aktivity při projektu. | Foto: H3KNISE

První školou u nás, kde projekt proběhl, je právě Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary příspěvková organizace. Projekt H3KNISE je určený pro studenty středních škol, pro které jsou připraveny zajímavé workshopy s influencery, kteří mohou studenty motivovat hecnout se změnit svůj život k lepšímu. Důležitou součástí projektu je i prevence kouření a dalších závislostí.

Realizaci projektu H3KNISE v Karlových Varech podpořila a zaštítila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. „Jsem ráda, že Karlovy Vary jsou prvním městem v České republice, kde se realizuje tento inspirativní projekt. Mladá generace, která vyrůstá na karlovarských středních školách, je budoucností našeho města a jsem přesvědčena, že právě díky podobným projektům získají potřebnou motivaci a inspiraci k tomu, aby vzali život do svých rukou, aby plně rozvinuli svůj potenciál a tvořili lepší budoucnost pro sebe, ale i pro naše město,“ řekla Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy Vary.

H3KNISE není běžný výukový či osvětový program. Princip projektu je jednoduchý, ale silný: Žádné tradiční přednášky, ale autentické příběhy od lidí, kteří si prošli vlastními výzvami a našli cesty, jak si heknout život k lepšímu. Jeho cílem je nabídnout studentům středních škol jedinečné workshopy s těmito mladými motivujícími osobnostmi. Mladí lidé tak mají šanci získat inspiraci a motivaci, jak „nakopnout“ svůj vlastní život a vyhnout se potenciálním pastem, jako je kouření a další závislosti.

Projekt klade důraz na témata, která středoškoláky skutečně zajímají. Na workshopech H3KNISE je unikátní, že je vedou mladí lektoři, kteří jsou studentům generačně blízcí. Vrstevnický přístup zajišťuje, že studenti vnímají lektory jako přirozené autority, které respektují. Proto byli osloveni osobnosti z řad influencerů a mladých lidí, kteří vybudovali již v mladém věku úspěšný business či svými aktivitami pomáhají ostatním překonávat problémy a životní překážky. Lektoři H3KNISE byli vybráni tak, aby jejich životní příběhy a odborné znalosti pokrývaly široký okruh témat od podnikání, finanční a mediální gramotnosti, umělé inteligence až po duševní a fyzické zdraví či sexuální osvětu.

Cílem je vytvořit na workshopech atmosféru důvěry a otevřenosti, kde každý student má prostor pro vyjádření. Každý workshop je proto omezen na maximálně 18 studentů. Aby byla zajištěna co největší otevřenost a důvěra mezi lektory a studenty, workshopy probíhají zásadně bez přítomnosti pedagogů. Ambasadorem H3KNISE a jedním z lektorů je pětadvacetiletý Jan Strach, patrně nejžádanější tuzemský režisér hudebních videoklipů současnosti, který jich za dekádu, co se věnuje jejich produkci, vytvořil na pět stovek. Dnes jeho produkční společnost Beze Strachu vytváří nejen hudební videa, ale i reklamy pro světové značky jako jsou Škoda Auto, Air Bank, Pepsi, O2 a mnoho dalších. „Projekt H3KNISE mě oslovil tím, že chce středoškolákům ukázat, že mají vše ve vlastních rukou. Moje cesta k úspěchu nebyla vždy snadná, a ne všechno se mi podařilo na první pokus, ale důležité je nevzdat to a věřit si. A svým příběhem kluka z Ústí, který dnes rozvíjí úspěšný byznys, chci studentům ukázat, že i oni se mohou již v mladém věku hecnout, aby si plnili své sny a jak zbytečnou a škodlivou roli v životě může hrát nedůvěra v sebe sama, nedůvěra okolí. Je důležité rozpoznat v životě to, co je skutečně důležité, a jít za tím s odhodláním a beze strachu," řekl Jan Strach, ambasador H3KNISE.

Projekt se úspěšně několik let rozvijí na Slovensku (www.heknisa.sk) a od letošního školního roku bude probíhat i v České republice. První školou, kde se série workshopů uskuteční, je Střední zdravotnická škola Karlovy Vary. „Naše škola má dlouhou historii a patří k nejrespektovanějším svého druhu v regionu. Je pro nás důležitý moderní přístup ke kvalitní výuce a otevřenost. Proto nás oslovil projekt H3KNISE a rádi jsme se stali první školou v České republice, která projekt hostí. Do workshopového dne H3KNISE se zapojilo téměř 200 studentů a studentek třetích a čtvrtých ročníků," řekla Hana Švejstilová, ředitelka Střední zdravotnické školy Karlovy Vary. A dodává: „V dnešní rychle se měnící době je klíčové nabízet studentům aktuální témata a přístupy, které je nejen informují, ale hlavně motivují. Co mě na H3KNISE nejvíce oslovilo, je spojení osobních příběhů lektorů s moderním generačním přístupem. Věřím, že takový formát může skutečně otevřít oči mnoha našim studentům, ukázat jim nové perspektivy a inspirovat je. A samozřejmě je pro nás jako zdravotnickou školu zajímavé, že do projektu je nenásilně zakomponována problematika škodlivosti kouření.“

Jednou ze součástí projektu je i snaha nenásilně upozornit na negativní roli kouření v životech mladých. Prostřednictvím různých témat a pozitivních životních příkladů lektoři zdůrazňují, jak zbytečnou a škodlivou roli kouření v životě hraje a jako každá závislost může být brzdou naplnění životních cílů a snů. U nás kouří přibližně čtvrtina dospělé populace a více než polovina kuřáků začala s kouřením ve věku 15–19 let (59,1 %). Přestože podle výzkumů Státního zdravotnického ústavu od roku 2012 podíl kuřáků v nejmladší věkové kategorii neustále klesá, stále hovoříme o 25 %. A protože na mladé lidi ohledně kouření nezabírají ani zákazy, ani mentorování, snaží se lektoři H3KNISE ve svých workshopech varovat i před touto závislostí.

Série workshopů H3KNISE bude pokračovat na dalších karlovarských středních školách a v příštím roce se rozšíří i do dalších krajů České republiky.

