Je 2. září, první školní den, téměř 8. hodina ranní. Před školou stojí davy různě starých školáků, kteří se po dvou měsících letního radování vrátí do svých lavic. Někteří se těší, někteří méně, ale vřava je to pořádná. Mezi vysokými mazáky z druhého stupně se sem tam objeví trpaslík s kornoutem. A právě pro ty nejmenší žáčky je připraveno kouzelné uvítání.

Na ZŠ Masarykova v Ostrově se tento den tak jako každý rok nesl ve slavnostním duchu. Ředitel školy Mgr. Helmut Harzer společně se starostou města Mgr. Lukášem Lerchem uvítali žáky před školou, všichni si spolu zazpívali školní hymnu a pak se s třídními učiteli odebrali do kmenových učeben. Nakonec tu zbyli už jen ti nejmladší, pro ty je to dnes úplně poprvé. Společně s učitelkami a rodinnými příslušníky se přemístili do atria školy, kde na ně čekalo vyzdobené podium podle letošního projektového tématu – Škola čar a kouzel. Stejně tak jako ve známém příběhu byl každý prvňáček postupně zván na podium, kde dostal na hlavu Moudrý klobouk. Ten po patřičném rozvážení dítko poslal do příslušné třídy (1.A nebo 1.B). Po jmenovitém přivítání putovaly děti se svou paní učitelkou do nové třídy.

Škola tímto zahájila tradiční několikatýdenní podzimní projekt, v jehož rámci se letos všichni přenesou do světa magie, čar a kouzel a příběhu o mladém čaroději. Cílem projektu je nejen seznámit děti s celosvětově oblíbeným příběhem a navnadit je k jeho četbě, rozšířit anglickou slovní zásobu, ale také povzbudit přátelského ducha, cílevědomost a soudržnost mezi nimi. V rámci projektu čeká na žáky velká spousta úkolů a překvapení, nebude samozřejmě chybět ani říjnová slavnost.

Všem přejeme v novém školním roce spoustu úspěchů pohody a co nejméně nervů.

Lenka Čalounová, ZŠ Masarykova Ostrov