Komentář k současné epidemické situaci na západě Čech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Právě jsem si koupila sadu respirátorů. Abych vůbec mohla jet do práce. Beze srandy. Mám to jen čtvrt hodinky autem, teď však budu jezdit do okresu, který vláda kvůli špatné epidemické situaci zavřela. Home office nepřichází v úvahu, zákazníci u nás fyzicky přebírají objednávky, jenže kdo ví, jestli nám teď ještě vůbec nějací zbudou?