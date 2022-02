Jedná se o doprovodný program k divadelním představením pro děti a mládež z Karlovarského kraje. Cílem je odvést děti od neaktivního domácího gaučinku, provětrat nohy i hlavu po Vánocích, zasoutěžit si v kreativitě a užít si co možná nejvíce zábavy. Program sestává z výletu vlakem do Krušných hor na proslulé Sejfy, odkud se vydají pěšky, poklidným víkendovým tempem na rozhlednu Pajndl na Tisovském vrchu. Zde nasbírají dříví a opečou si buřtíky. Následně mastné prstíky očistí sněhem při stavění sněhuláků. Po vyhlášení vítězů soutěže v kreativitě se všichni vítězným tempem přesunou pěšky z kopce dolů, do výletní restaurace a penzionu Kukačka. Tam bude pro všechny přichystaná pohádka, soutěže a hudba k tanci. Vlak, který vás na místo doveze, startuje z karlovarského dolního nádraží v 9.50 hodin. Tuto akci ke Koncepci divadelní tvorby pro děti a mládež pořádá Karlovarské hudební divadlo a Penzion Kukačka.