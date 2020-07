„Při svém nástupu do funkce šéfdirigenta v roce 2014 jsem měl skutečně v plánu setrvat čtyři až pět sezón, za tu dobu se dá leccos vybudovat, ale pak už je změna ozdravná pro všechny strany,“ říká Kučera, který patří mezi nejvšestrannější české umělce.

Šéfdirigent a skladatel se však rozhodl setrvat ještě jeden rok. Jedním z důvodů je situace s pandemií, která orchestr připravila o polovinu sezony a Kučera podle vlastních slov nerad odchází od nedokončené práce. Dalším důvodem je budoucnost tělesa. „Z pozice šéfdirigenta budu moci hlasitěji hájit zájmy orchestru v době, kdy se jedná o jeho budoucí existenci. Jsou zde bohužel určité tendence orchestr personálně zmenšovat a už tak podfinancovaný subjekt dále finančně osekat, což je zcela bezpředmětné a absurdní. Pro orchestr i pro karlovarskou kulturu by to totiž bylo likvidační a z Karlových Varů by se stalo kulturně zcela mrtvé město. Nyní je naopak potřeba orchestr personálně doplnit a vybudovat pro něj zázemí v podobě koncertního sálu, protože provizorium v Lázních III brzy skončí. To samozřejmě není zadarmo, ale taková investice se městu i kraji, potažmo celé české kultuře jednoznačně vyplatí,“ vysvětluje šéfdirigent.

Lev Havlíček