Až do konce června se pak můžete seznámit s pracemi všech soutěžících ve vestibulu krajského úřadu, kde probíhá doprovodná výstava.

Soutěžilo se ve třech kategoriích, přičemž senioři mohli přihlašovat nejenom ruční práce, obrazy, ale také fotografie. Celkem bylo letos odevzdáno na 56 prací. Nejstaršímu soutěžícímu bylo úctyhodných 89 let. „Velice mne mrzí, že se vyhlášení výsledků takhle pozdrželo. Museli jsme ovšem dodržet všechna vládní opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, a proto nebylo jiného zbytí, než tuto akci odložit na pozdější dobu. Věřím, že se alespoň všichni přijdou podívat na výstavu, kterou jsme pro ně připravili ve spolupráci s karlovarskou galerií umění ve vestibulu krajského úřadu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

V odborné porotě zasedli stejně jako v minulých letech osvědčení hodnotitelé, a to ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, Dagmar Svobodová, jež dlouhá léta vedla výtvarný obor na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech, a profesionální fotografka Stanislava Petele. Z každé kategorie byly vybrány tři nejlepší práce, které svým originálním pojetím i technikou předčily ty ostatní. „Málokterý mladší člověk by dokázal vytvořit to co vy. Navíc, pokud se podíváme na jednotlivá umělecká díla, je vidět, že inspiraci pro svoji tvorbu hledáte všude kolem sebe. Nebojíte se vyrazit ven, do přírody, a zůstáváte díky tomuto skvělému koníčku i nadále aktivní, což je velice dobře,“ doplnil hejtman Petr Kubis.

Výsledky soutěže:

1. Kategorie – Ruční práce

Marie Zdebská, Kraslice, Patchworková deka

Richard Valter, Mariánské Lázně, Model Eiffelovy věže

Jaroslava Soukupová, Karlovy Vary, Anděl z papírového pedigu

2. Kategorie – Kresba, malba, grafika

Helena Matějů, Sedlečko u Kyselky, Zátiší

Jiří Pazdírka, Karlovy Vary, Cesta v polích

Míša Paláčková, Kynšperk nad Ohří, Encaustic

3. Kategorie – Fotografie

Jaroslav Jirásek, Cheb, Ohře – přírodní rezervace Rathsam

Jarmila Popelářová, Karlovy Vary, Vary v bílém

Hildegard De Stefanis, Toužim, Kotě

Krajský úřad Karlovarského kraje