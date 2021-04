Suroviny:

200 g mraženého špenátu,

100 g polohrubé mouky,

sůl,

3 stroužky česneku,

3 vejce



Postup:

Do špenátu vmícháme 3 žloutky a polohrubou mouku, ochutíme lisovaným česnekem a osolíme. Z bílků ušleháme tuhý sníh a zapracujeme do špenátové směsi. Plech vyložíme pečícím papírem a na něj rozetřeme těsto. Pečeme 12 minut v troubě vyhřáté na 180 stupňů. Upečený plát necháme vychladnout, pak to překlopíme na potravinovou fólii a odstraníme papír, na kterém se pekla. Pak poklademe nakrájeným salámem a potřeme náplní (jarní Lučinou 2 krabičky) a 1 pomazánkové máslo a pevně zavineme. Roládu zabalíme do fólie a v chladu necháme ztuhnout. Pak krájíme na plátky. Ještě než roládu stočím, tak ji rozříznu v půli a stáčím. Od prostředku je roláda menší, lépe to vypadá a je moc dobrá.

Nezapomeňte dát ostatním čtenářům vědět, jak vám chutnalo a dejte receptu svůj hlas ZDE. Stihli jste pokrm vyfotit dříve, než jste si na něm pochutnali? Pošlete nám jeho snímek a my jej rádi k receptu přidáme. Pokud máte své vlastní rodinné jarní recepty, neváhejte nám je zaslat na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz a my o ně rádi naši kuchařku rozšíříme.



Přejeme dobrou chuť!