Pacientský spolek Maminy s rakovinou dokončil finální přípravy a pozvánky na Rodinný rekondiční pobyt, který má velmi zajímavý a pozoruhodný program.

Plzeňská nezisková organizace Maminy s rakovinou představilva svůj nový fotoprojekt To jsme my - Maminy s rakovinou. Ilustrační snímek | Foto: se svolením organizace Maminy s rakovinou

Budu ráda, když se tato skvělá iniciativa dostane k co největšímu počtu pacientů, kteří by mohli mít zájem navrátit do svého života vitalitu po onkologickém onemocnění. V případě zájmu neváhejte napsat a rádi Vám doručíme pozvánky, či další materiály o našich bezplatných službách pro pacienty i v tištěné podobě.

Rodinný rekondiční program se uskuteční 20.- 23.6. v Penzionu Harmonie ve Žluticích. Kompletní informace k dispozici jsou na www.maminysrakovino.cz/rekondicni-pobyty včetně videa z loňského pobytu.

Pokud se chcete dozvědět více o našich dalších službách pro pacienty, nabízím možnost seznámit se, a to jak osobně, tak i v rámci online schůzky, pro výběr termínu online následujte prosím odkaz.

Šárka Šteinochrová