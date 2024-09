Čtenář reportér dnes 07:38

Včera dopoledne (19. září) vyrazili strážníci do kempu v Mezirolí, kde na ně čekala šestnácti členná skupinka dětí ze Základní a střední školy Karlovy Vary - Svahová. Děvčata a chlapci si užívali několikadenní pobyt v přírodě, a to v rámci adaptačního procesu. Naši preventisté si, na základě dlouhodobé spolupráce, pro děti připravili dopolední program plný her zaměřený na motorické cvičení celého těla, také s nimi za pomoci kartiček procvičili význam špatného a správného chování, děti se podívaly do služebního auta a nechybělo ani povídání o práci strážníka.