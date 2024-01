Uplynulé dny přinesly několik zajímavých událostí.

Den před Vánoci se v podvečerních hodinách na operační středisko městské policie obrátila žena, které nedopatřením spadly klíče od vozidla do kontejneru na papír, a nedokázala je bez pomoci dostat ven. Po příjezdu strážníků na místo dorazil také syn oznamovatelky a tak společnými silami nádobu převrátili a klíče našli. Veškerý odpad byl následně hozen zpět do kontejneru a ten byl umístěn na své místo.

Během Vánoc potrápily zvýšené hladiny řek nejen lázeňské město. Do chatové oblasti v městské části Dvory, kterou zatopila voda, vyjeli strážníci ráno na Štědrý den a to na žádost hasičů. Ze zahrádek bylo třeba převézt tři evakuované osoby a to včetně ženy, která byla nevidomá a nechodící. Strážníci je všechny dopravili na bezpečné místo.

Nadměrné množství vody na komunikaci řešila hlídka také následující den dopoledne v ulici Na Vyhlídce. Příčinou byl ucpaný odtokový kanál. I s touto situací si strážník dokázal poradit, kanál vyčistil a po několika minutách byla veškerá voda ze silnice pryč. Jen vodou nasáklé služební kalhoty a boty bylo třeba vyměnit za suché. Vzhledem k tomu, že kolega sloužil i mezi svátky a dnes také pobíhal po „baráku“ je jasné, že má velmi tuhý kořínek.

Na druhý Boží hod vyjeli strážníci po dvanácté hodině k muži, který ležel u vjezdu do areálu Prima v Rybářích. Strážníci podnapilého nezraněného muže probudili a vzhledem k tomu, že se strážníky komunikoval a byl schopen samostatné chůze, vydal se hledat lepší místo k vystřízlivění. Při řešení této události strážníci zaslechli ránu. V zatáčce pod krematoriem do sebe nabourala dvě auta a tak se hlídka ihned vydala tímto směrem. Oba řidiči naštěstí vyvázli bez zranění, na místo byli přivoláni policisté, kteří si událost převzali k dořešení a strážníci zatím usměrňovali dopravu.

Ve čtvrtek po sedmé hodině večer přišel na služebnu městské policie muž. Ten strážníkům řekl, že požil alkoholické nápoje, také blíže neurčené drogy a chce si sáhnout na život. Po vyslechnutí životního příběhu plného zdravotních komplikací a také vzhledem k psychickému stavu muže přivolali strážníci na místo posádku záchranné služby. Do jejího příjezdu hlídka u muže provedla orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem přes jedno promile alkoholu a sledovala jeho stav.

