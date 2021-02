Karlovarsko - V důsledku koronavirové pandemie byly loni poprvé od roku 2000 přerušeny osvětové besedy Energie budoucnost lidstva nejstaršího vzdělávacího projektu společnosti ČEZ.

Středoškoláci z Karlových Varů se zúčastnili besedy. | Foto: Foto: archív školy

Od dubna loňského roku ale program pokračuje také v on-line podobě. Tento týden proběhla dvouhodinová přednáška pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, kterou vedla energetická odbornice Ing. Alžběta Bednářová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Prostřednictvím videokonferencí každý den několik desítek žáků a studentů základních a středních škol diskutuje o energetické budoucnosti. S lektory z českých vysokých škol, výzkumných pracovišť i energetického byznysu hledají odpovědi nejen na to, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie, ale i na složitější otázky. Například jestli je reálné zvyšovat životní úroveň lidí bez růstu spotřeby energie, jaké zdroje umožní uspokojovat rostoucí energetický hlad lidstva, aniž by to vedlo ke zničení planety, nebo zda je udržitelné, aby 20 procent lidí žijících na Zemi spotřebovávalo 80 procent energie, kterou lidstvo dokáže vyrobit. A v souvislosti se současnou situací diskutují také o tom, jak důležité je v krizové situaci udržet ve spolehlivém provozu energetickou soustavu státu. Školy, které mají zájem zapojit se do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou on-line besedu objednat na adrese info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606-472-428.