Studenti všech ročníků střední školy TRIVIS v Karlových Varech si v pátek 8. března letošního roku od ranních hodin mohli v budově Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vyzkoušet nanečisto fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení do služebního poměru.

Zájemci o práci u policie musí splnit mimo jiné náročné fyzické testy. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Studenti si tak mohli vyzkoušet všechny disciplíny, kterými jsou kliky, celemotorický test, člunkový běh na 4x 10 metrů a běh na jeden kilometr. Většina přítomných studentů byla úspěšná, jelikož v průběhu jednotlivých disciplín předváděli skvělé sportovní výkony.

Ti, kteří fyzické testy úspěšně splnili, dostali po vyhodnocení certifikát o absolvování, takže pokud se rozhodnou pokračovat v přijímacím řízení k policii, tak již nemusí fyzické testy absolvovat. Čekat je tedy bude už jen psychologické vyšetření a lékařská prohlídka.

Chirurg Josef Dvořák je rytířem. Jako první z Karlovarska získal prestižní cenu

„Jestli by mě bavila práce u Policie České republiky? Určitě ano. Je to velice zajímává práce, která není stereotypní. Je možný kariérní růst, což je pro mě také důležité. Fyzické testy jsem zvládnul a jsem za to velice rád,“ uvedl jeden ze studentů, který se fyzických testů zúčastnil.

Podobné akce pro střední školy probíhají pravidelně během celého školního roku.

Jan Bílek