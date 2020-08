Když svatba, tak pořádná a rovnou s vůní benzinu!

Když svatba, tak pořádná a rovnou s vůní benzinu! | Foto: Jan Kábrt

Za několik dní to bude přesně rok, co si své Ano řekli Jiří Mrázek a Markéta Netolická. Svatba byla mimořádná a originální. Nevěstu s ženichem doprovázelo na obřad na hradě v Lokti hned čtyřicet motorek. Hostinu si pak svatebčané užili v kempu v Nové Roli. Zbývá jen popřát hodně štěstí a lásky do dalších let…