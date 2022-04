První zmínky o kostele pochází již roku 1150, to však ještě býval dřevěný. Od svého vzniku až do založení kláštera sloužil jako vlastnický kostel velmože Jiřího z Milevska. Kolem toku 1184 byl přestavěn do románské podoby, i když ještě bez věže. Ta byla přistavěna koncem 12. století a byla kamenná s dřevěnou zvonicí.