Stanovit možnosti a meze účelového dotěžení otevřených dobývacích prostorů s respektováním charakteru neobnovitelných přírodních zdrojů a s důrazem na rekultivaci a revitalizaci lokalit narušených těžbou. Při otvírání a rekultivaci ložisek prosazovat ve správních řízeních biologickou rekultivaci formou řízené sukcese. Preferovat otevírání menších dobývek (jednotky) oproti velkoplošným.

Na Karlovarsku je v obci Božičany výrazně narušené horninové prostředí způsobené minulou i současnou těžební činností. Toto narušení má za následek ztížení, případně znemožnění zakládání staveb a díky poklesům půdy znehodnocování staveb, zemědělského i lesního půdního fondu a možné narušení minerálních pramenů.

Obec Božičany se s hornickou činností potýká již od 16. století. Hlubinná těžba tu byla ukončena v roce 1950 a štoly byly zaplaveny. Poté započala povrchová těžba kaolinu. Otevíráním starých štol docházelo, a stále dochází, k vyvěrání důlních vod a následně k propadům svrchní půdy a poškozování staveb. V minulosti zde z povrchu zemského zmizelo několikero rodinných domů. Těžba nerostů zapříčiňuje pokles spodních vod a ohrožuje termální prameny. Tyto problémy jsou na Karlovarsku známé už 130 let. Průval teplých pramenů v hlubinném dole Marie, ke kterému došlo v roce 1901, byl zastaven až v roce 1908 zatopením nejhlubší sloje dolu Josef v Božičanech. V druhé polovině roku 1995 byl zaznamenán výrazný pokles termálních pramenů jako nikdy předtím. Došlo k výronu termálních vod ve Velkolomu Jiří. Tímto dalším dramatickým zásahem do přírodního systému jsou Karlovy Vary, jakožto lázeňské město, poznamenány dodnes.

Černý potok, protékající obcí Božičany, ztratil od roku 1988 samočistící schopnost a proměnil se v mrtvou vodu. V roce 2010 vybudovala obec kanalizaci a Sedlecký kaolin a.s. začal 80% důlních vod, které jinak vypouštěl do potoka, využívat k plavení kaolinu. Od té doby se život do Černého potoka začíná velmi pozvolna vracet. Na druhou stranu tzv. Bezejmenný potok, jenž vtéká do Černého potoka, je nadále mrtvou vodou, připomínajíc stoku.

Špatné rozptylové podmínky v době inverzí způsobují koncentraci oxidu siřičitého a oxidu dusíku. K maximálním koncentracím dochází nejen v Božičanech, ale i ve značné části Karlovarska, kde místy převyšují povolené limity až šestinásobně. Severozápadní část Karlovarska, Božičany nevyjímaje, trpí značnou prašností, zapříčiněnou důlní činností. Jemný prach obsahuje částice slídy, křemene, křídy a jiné. Této prašnosti se nedá 100% zabránit. Dlouhodobé vdechování prachu a částic v něm obsažených vyvolává převážně u dětí a starších lidí onemocnění horních cest dýchacích, které u slabších jedinců přechází v astma bronchiále.

Důsledkem hlubinné důlní činnosti se občané Božičan a celého Karlovarska potýkají se značným množstvím radonu, který mnohdy překračuje povolené limity trojnásobně.

V roce 1994 v katastru obce Božičany, Sedlecký kaolin a.s. vykácel zeleň kolem lomu Osmosa v hodnotě 8.000.000 Kč a doposud nevysadil ani stéblo. Z fondu rekultivací a asanací v roce 1994, se souhlasem tehdejšího zastupitelstva Božičan, vyčerpali sedlečtí 4.000.000 Kč na pokrytí škod poškozeného rodinného domu vlivem těžby. V té době, na popud zastupitele obce p. Zikmunda a minulého ministra životního prostředí Petra Kužvarta, byl nucen Sedlecký kaolin a.s. zmíněnou částku vrátit do fondu rekultivací. Lom Osmosa měl být rekultivován v roce 2016, namísto toho dochází k jeho rozšíření a k otevření lomu nového, vzdáleného 150 m od občanské zástavby. Rekultivace svých důlních děl tlačí sedlečtí do neviditelna. Jediná rekultivace důlního díla Sedleckého kaolinu a.s., kterou se tak rádi chlubí, je kaolinový lom v Hájku. Jaksi ale opomíjejí veřejnosti sdělit, že zmíněná rekultivace byla uhrazena z peněz EU.

Božičanští, bydlící blíže plavírny Sedleckého kaolinu a.s., poukazují na nepříjemný, monotónní hluk, který plavírna vydává. Na druhé straně Božičan je výrobna steliva pro kočky opět ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s., kde je výrazná hlučnost drtiče materiálu. V případě měření hlučnosti je výroba utlumena či zastavena. Proto jsou vždy výsledky měření hluku v normě. Prašnosti a zvýšené hlučnosti nepřispívá ani průjezd kamionů po komunikaci nevyhovující kamionové dopravě, která nyní vede skrze hustě zastavěnou část obce směrem na Kočkolit. Pokud se 40 tunové kamiony míjejí, jezdí po chodnících, bezpečnost chodců, rodin s dětmi a kočárky, jenž po chodnících chodí, je vážně ohrožena. Chodníky obec za několik milionů vybudovala pro občany a nyní jsou kamionovou dopravou značně poničeny.

Kamiony také přejíždějí v obci přes stoletý most, který po dobu své existence nebyl nikdy rekonstruován. Téměř 20 let sedlečtí stále slibují odklon kamionů mimo obec Božičany.

Na negativní životní prostředí Božičan začal poukazovat spolek deseti lidí, kteří podali připomínky na ekologii v obci, podpořenou více sta podpisů. Nezávisle na božičanském spolku, podal podnět p. Zikmund, který na narušené životní prostředí Božičan a Karlovarska sám poukazuje od 90 let minulého století.

26. 4. 2021 se konalo zasedání obecního zastupitelstva k projednání otevření nového lomu v Božičanech, 150m od občanské zástavby. Pro větší zájem místních uspořádala obec zasedání v sále místního sportovního klubu. Poprvé za 30 let přišli mezi božičanské zástupci Sedleckého kaolinu a.s. V diskuzi představitel sedleckých p. Radim Gold obeznámil přítomné se záměry Sedleckého kaolinu a.s. Slíbil obci, před zahájením skrývky, podél celého valu, ohraničující nový lom, vysázet v pětimetrové šířce dřeviny. Dále informoval, že skrze dobývací prostor lomu Osmosa je vybudována z části asfaltová a z části štěrková cesta pro kamionovou dopravu. Opět slíbil, že od 1. 5. 2021 kamiony skrze obec jezdit nebudou, avšak podotknul, že tu a tam může nějaký kamion zabloudit a skrze obec projet. Dále slíbil, že Sedleský kaolin a.s., nad rámec svých povinností, obci na rekonstrukci chodníků poničených kamionovou dopravou nějakou částkou přispěje. Petr Zikmund namítal, že na nákladech na opravu chodníků by se měl Sedlecký kaolin a.s. podílet v plné výši. Také zazněly obavy obyvatel, aby se kamiony do obce po nějakém čase nevrátily. Na to starosta Božičan p. Miloš Kameš sdělil, že nechá udělat revizi mostu a poté jej osadit dopravní značkou vyznačující povolenou zátěž (lepší by v tomto případě byla původně zamýšlená statika mostu). Lidé vyslovovali obavy z nového lomu v blízkosti občanské zástavby, z poklesu cen nemovitostí, z půdních erozí, zhoršení životního prostředí a podotkli, cituji: „ať kaolínky napřed vytěží jeden lom, zrekultivujte jej a pak otevřete lom další“. Poté zastupitelstvo obce Božičany jednomyslně schválilo otevření dalšího dobývacího prostoru v obci (v minulosti Krajský Plzeňský soud, při řešení sporu s dobývacím prostorem v lokalitě jedné obce, ve svém usnesení mimo jiné sdělil, že při rozšiřování nebo otevírání dobývacího prostoru, jsou účastníci řízení všichni občané dotčené obce). V Božičanech byl účastníkem řízení Obecní úřad, Sedlecký kaolin a.s. a jiné státní instituce. Na občany se nějak zapomnělo. Je ale nutné podotknout, že božičanské zastupitelstvo i vedení obce je jakýmkoli dialogům velmi vstřícné. Zároveň je tu ekonomická provázanost obce se Sedleckým kaolinem a.s. a nemalý počet božičanských je zaměstnán u sedleckých. Tím je obecní úřad mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedni kaolinový důl nechtějí a ti druzí jsou na něm závislí.

Vážení čtenáři, snažme se z plných sil uvěřit, že se Sedlecký kaolin a.s. bude při své činnosti vůči obyvatelům obce Božičany chovat maximálně ohleduplně a že své sliby konečně naplní. Zároveň přejme božičanským mnoho štěstí, určitě ho budou potřebovat.

Petr Zikmund