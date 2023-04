Ve stříbrských kasárnách se po celý víkend konal 1. ročník závodu pod názvem Stříbrský sprint. Na místo se sjeli majitelé čtyřnohých chlupáčů, aby s nimi vyběhli na krosovou trať v délce 4,6 km s převýšením 94 metrů. Do této soutěže se přihlásili musheři z celé republiky, ale také i ze Slovenska, jedna soutěžící přijela z Rakouska.

Ve stříbrských kasárnách se po celý víkend konal 1. ročník závodu pod názvem Stříbrský sprint. | Foto: Martina Sihelská

"Počasí přálo, i když trochu sprchlo. Trať byla technicky docela náročná, délka 4,6 km, převýšení 94 metrů. Ale závodníci byli odvážní, nakonec jich zde soutěžilo na sto deset. A to tu byli i skutečné špičky, které jsou už v tomto sportu pojmem," uvedl pořadatel Rostislav Job.

Mezi domácí patří Dušen Bílek ze Stříbra. "Poběží se mnou šest samojedů, což je krásné severské plemeno s velkou výdrží. Dokážou běžet až na 50 kilometrů. Trať zvládneme," říkal s úsměvem Bílek, který před pár týdny získal titul Mistra Republiky v Hradci Králové.

Pro velký úspěch, by pořadatelé rádi pokračovali, jak uvedl Rostislav Job. "Vloni jsme měli takový zkušební ročník a díky němu jsme se rozhodli tento závod opravdu pořádat jako první ročník. A protože slyšíme jen samé kladné ohlasy, tak bychom v tom rádi každoročně opakovali. I když ta příprava je skutečně náročná a tady musím poděkovat také sponzorům, bez kterých by to nešlo," dodal Job.

Zaslala Martina Sihelská. Děkujeme.