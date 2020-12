Třicet kvítků Mateřídoušky – v sobotu 5. listopadu to bylo přesně 30 let od chvíle, kdy v Mateřídoušce vykvetl první kvítek.

Mateřídouška slaví letos 30. narozeniny. | Foto: archiv DC Mateřídouška

V pondělí 5. listopadu 1990 vše začalo. Nikdo z nás si nedokázal představit, že za 30 let bude Mateřídouška provozovat dva stacionáře, dvě sociálně terapeutické dílny a pobytovou odlehčovací službu. Počet zaměstnanců se přiblíží padesátce a klientů bude víc než sto padesát. Do dalších let máme ještě nějaké plány a doufáme, že Mateřídouška bude dál košatět. Dnes se nás novinář ptal, co považujeme za největší úspěch uplynulých třiceti let. Rozhodně je to důvěra rodičů. Získat ji nebylo snadné a udržet si ji vyžaduje každodenní úsilí. Přátelé a kamarádi, zachovejte přízeň Mateřídoušce, my se budeme snažit do roztrhání těla rozdávat radost i pomoc. Děkujeme, držte nám palce, budeme to v dalších letech určitě potřebovat.