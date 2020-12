S pomalu přicházející zimou se přiblížily i zimní Srdíčkové dny, tradiční veřejná sbírka na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Původně měla sbírka v ulicích českých a moravských měst proběhnou v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince. Tváří letošních zimních Srdíčkových dnů je malá Emily, která trpí spinální svalovou atrofií.

„Rodiče se o této nevyléčitelné nemoci dozvěděli, když bylo Emily přibližně sedm měsíců a velmi těžce se smiřovali s tím, že jejich holčička nebude nikdy chodit a že ji nečeká dlouhý život, vlastně vůbec netuší, jak dlouho tady s nimi bude. S povděkem přijali od lékařů informaci, že mohou holčičce do míchy třikrát ročně podávat drahý lék Spinrazu, který sice nedokáže nemoc vyléčit, ale umí pozastavit ochabování svalů. Kromě toho rodiče s Emily pravidelně rehabilitují a snaží se, aby holčička co nejvíce svaly posilovala. To je její velká naděje. Jenže speciální rehabilitace jsou drahé, a tak je potřeba, abychom této krásné, usměvavé holčičce pomohli my,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem Maria Křepelková.

Srdíčkové dny na pomoc vážně nemocným dětem jsou již dvacátým rokem největší sbírkovou akcí obecně prospěšné společnosti Život dětem. Konají se každoročně ve třech fázích – jaro, podzim a zima. Letošní ročník sbírky výrazně narušila pandemie nemoci covid-19. Jarní část se nekonala vůbec, podzimní v omezené míře a nad nadcházející zimní části visí stále otazník. I přesto je ředitelka Života dětem optimistka.

"Nechceme a vlastně ani nemůžeme to vzdát. Nemocné děti a jejich rodiny jsou velcí bojovníci, my musím bojovat také. V našem odhodlání nás motivují nejen osudy dětí, kterým pomáháme, ale též entuziasmus, se kterým se nám i přes komplikovanou situaci hlásí dobrovolníci a nabízí pomoc s realizací sbírky. Všem patří naše obrovské díky,“ děkuje Maria Křepelková.

Podle Marii Křepelkové slov je sbírka Srdíčkové dny po celou dobu své existence neodmyslitelně spjata s dobrovolníky z řad studentů středních škol, který pomáhají s prodej předmětů se symbolem usměvavého srdíčka.

„Protáhli jsme realizaci sbírky podle možností dobrovolníků do konce ledna 2021 a pevně věříme, že aspoň v tom nejzazším termínu zimní Srdíčkové dny proběhnou. Rodiny s vážně nemocnými dětmi to opravdu nutně potřebují. Tento rok pro ně není vůbec dobrý,“ doplňuje Maria Křepelková

V rámci zimních Srdíčkových dnů budou dobrovolníci nabízet magnetické kolíčky za 30 Kč, reflexní přívěsek ve tvaru delfína za 35 Kč a CD Srdci blíž za 40 Kč. Za získané finanční prostředky pomůže Život dětem vážně nemocným dětem.

Život dětem děkuje všem za pomoc a podporu nemocným dětem v této nelehké době. Pokud se Vám nepodaří zastihnout v následujících týdnech dobrovolníky na ulici, můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZIVOT DETEM 60 na číslo 87777, nebo přispět Emily a ostatním nemocným dětem na účet 83297339/0800 pod variabilním symbolem 7777. Můžete se taky sami zapojit do Srdíčkových dnů prodejem sbírkových předmětů, ať už na ulici nebo ve Vaší firmě. Stačí napsat na mail: zivotdetem@zivotdetem.cz. A taky jsou pro Vás připraveny online Srdíčkové dny na webové stránce www.srdickovedny.cz.

Zdroj: Život dětem



Tomáš Kopečný – TOPART MEDIA

Tiskový servis Život dětem, o.p.s.