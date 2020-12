Předvánoční VÁNOČNÍ PELMEL 2020 v karlovarské galerii SUPERMARKET wc trvá až do 23. prosince. Navíc se můžete přihlásit na kreativní dílny pro celou rodinu, které běží ve všední až do 18. 12. a také 19. - 20. 12., během extra Adventního víkendu v galerii.

Kreativní centrum, galerii SUPERMARKET wc, najdete u Dolního nádraží v malém objektu bývalých veřejných toalet. Pro své návštěvníky opět připravilo výběr toho nejlepšího z českého designu. „Karlovarákům představujeme tipy na vánoční dárky, novinky i stálice českého designu“, říká Tereza Vlašímská, spoluzakladatelka galerie a dodává: „na Karlovarsku máme řadu vynikajících designerů a tvůrců, jejichž výrobky můžete najít i na letošním Pelmelu“.

Každý všední den od 13 do 18 hodin můžete vybírat ze slow a upcycle kousků ostrovské návrhářky Jaroslavy Beerové nebo karlovarské značky originální a pohodlné módy Tommy´s Design. V mimořádné vánoční nabídce naleznete také steampunkové šperky od Klíčnice, porcelánové kousky od Vlastně ladné nebo Vařím v ateliéru, maluju v kuchyni či unisex šperky od Hefaista design. Můžete se těšit i na oblíbené stálice českého designu jako je Sayako, JA-RA, Estrela, Baobab, Studio Malíská, Viktor Chalupa, Ko-rá-le, Stehlík design, papírnické radosti od Papelote, autorské knihy nejen pro děti z nakladatelství POP-PAP, Baobab a Napoli, tvůrčí hračky WoodMaid, věčné hračkové retro od Kovapu či nafukovací hračky od Fatry a dalších skvělých značek, designerů a umělců.

“A jaký by to byl advent bez kreativních setkání s rodinou a přáteli? Chybět proto nebudou ani kreativní dílny”, říká Eliška Failová z kreativního centra SUPERMARKET wc. Až do 18. 12. si můžete rezervovat čas na tvůrčí dílně “Vyšívané vánoční ozdoby”, která probíhá ve všední dny od 10 do 18 h, na níž si i s dětmi můžete vytvořit dětmi vlastní ozdoby podle svého návrhu. Cena je 35 Kč za ozdobu. Rezervace na na pro@tebe.cz nebo na tel. 728 517 877.

O víkendu 19. - 20. 12. od 10 do 18h můžete navštívit speciální ADVENTNÍ VÍKEND v galerii, kde si i s dětmi vyrobíte krásné originální dárky na poslední chvíli z banneroviny. Cena dílny je 100 Kč. Nebudou chybět ani koledy, cukroví, svařák a vánoční atmosféra. Můžete při tom nakoupit i designové dárky pro své blízké. Doporučujeme si na dílny o Adventním víkendu rezervovat váš speciální čas. Kontakt: pro@tebe.cz nebo na tel. 728 517 877.

Tereza Dvořáková