Budeme potřebovat:



350 gramů hladké mouky

100 gramů másla

100 gramů cukru moučky

1 malá sběračka vlažného mléka

1 vejce

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

Suroviny na tvarohovou náplň:





1 polotučný tvaroh

1 žloutek

1 vanilková cukr

1 lžíce moučkového cukru

1 lžíce rozpuštěného másla

Na pomazání koláčků budeme potřebovat:

¼ kostky másla

3 lžíce rumu

Měkké máslo utřeme s cukrem a postupně přidáme všechny suroviny. Těsto pořádně zpracujeme a necháme chvíli odpočinout. Tvarohovou náplň si připravíme z jednoho tvarohu, do kterého přidáme rozpuštěné máslo s cukrem a jedním žloutkem. Těsto rozválíme na půl centimetru vysoký plát, ze kterého vykrajujeme kolečka, do kterých vytlačíme důlek a plníme tvarohovou náplní. Pečeme ve vyhřáté troubě na 160 – 170 stupňů do růžova. Horké koláčky potřeme rozpuštěným máslem, do kterého jsme přidali rum. Na závěr posypeme moučkovým cukrem.



Eva Součková