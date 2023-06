Základní škola Krušnohorská z Karlových Varů se odhodlala k neobvyklému počinu pro své žáky – vypravila je na školu v přírodě, a to ne ledajakou – vypravila se celá škola najednou.

Ukradený stroj času si žáci z Krušnohorské užívali v Poslově Mlýně u Doks | Foto: Foto poskytl Josef Šrámek

„Asi před rokem jsme se s kolegy rozhodli, že by to chtělo něco mimořádného pro naše žáky. Poslední roky nebyly úplně normální, tak jsme se rozhodli vyrazit všichni na školu v přírodě,“ líčí průběh příprav ředitel školy Josef Šrámek. „Oslovili jsme rodiče a žáky, a 360 z nich s námi do této akce šlo,“ pokračuje.

Škola má celkem 550 žáků, z toho 30 v přípravném ročníku, který se vydal na kratší „školandu“. Cílem akce bylo posílit vazby mezi žáky, podpořit dovednost spolupráce a hlavně si užít čas na krásném místě, jakým Poslův Mlýn u Doks určitě je. „Měli jsme zařízený program agenturou Bezva parta, všichni si jejich hru „Ukradený stroj času“ užili. Také bych rád poděkoval Dopravním podnikům Karlovy Vary, které naši expedici 8 autobusy vypravily a zase přivezly domů,“ dodává ředitel.

Po velkém úspěchu této akce, kterou ocenili jak žáci, tak rodiče, je její pokračování na pořadu za dva roky.

