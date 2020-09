Na svůj první školní den se těšila Dita Kaplánková, která šla jako prvňáček do školy v Dalovicích. Dočkat se nemohl ani Pavlík Kaplánek, který chodí do 2. třídy, připsal k fotkám Jiří Mika z Karlových Varů.

První školní den Pavlíka Kaplánka (2. třída) a Dity Kaplánkové (1. třída ), škola Dalovice, r. 2020. | Foto: Jitka Miková

První školní den je pro většinu z nás dnem, na který dlouho vzpomínáme. Kornout často větší než my sami, nová, hodná paní učitelka, skutečná „velká“ škola a taky noví kamarádi. Věřím, že na něj budou vzpomínat i letošní prvňáci. Že jim krásné dojmy a zážitky nepřekryje rouška ani zvýšená bezpečnostní opatření. Média se ne všude do škol dostala. Jestli se chcete pochlubit svým prvním školním dnem (a nemusí to být jen prvňáčci), pošlete nám fotky a my je rádi v galerii prvňáčků zveřejníme. (lucie.zippaiova@denik.cz)